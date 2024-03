Farnesina | “Tre cooperanti italiani in stato di fermo in Tunisia per presunte irregolarità in prelievi bancari”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il ministero degli Esteri ha reso noto che tre, sono stati posti indinei giorni scorsi inperlegate adi denaro da una banca locale. I fermati sono impegnati in attività di cooperazione per l’organizzazione umanitaria italiana OSC CESVI, insieme ad altro membro dello staff CESVI. I tre– si legge in una nota del ministero – operano su alcuni progetti in Libia, Paese il cui sistemao mantiene una serie di limitazioni che rendono necessari, per chi vi si trova a operare e abbia necessità di valuta, periodicidi denaro in. Sin dall’inizio della vicenda, viene sottolineato, ...

Tre cooperanti italiani , impegnati in attività di cooperazione per l?Osc Cesvi in Tunisia , sono stati posti in stato di fermo nei giorni scorsi, insieme ad ... (ilmessaggero)

La Farnesina segnala che tre cooperanti italiani , impegnati in attività di cooperazione per l'OSC CESVI in Tunisia , sono stati posti in stato di fermo nei ... (quotidiano)

Roma, 4 marzo 2024 - La Farnesina segnala che tre cooperanti italiani , impegnati in attività di cooperazione per l'OSC Cesvi in Tunisia , sono stati posti in ... (quotidiano)

Tre cooperanti italiani arrestati in Tunisia: Farnesina al lavoro: A segnalare la criticità è stata la Farnesina, che sta giò lavorando sul caso. Gli arresti sono stati eseguiti nei giorni scorsi. I tre italiani sono impegnati in operazioni di cooperazione in Libia, ...ilgiornale

Tre cooperanti italiani fermati in Tunisia: «Presunte irregolarità nei prelievi di denaro in banca». La Farnesina segue il caso: Lo rende noto la Farnesina. I tre cooperanti operano su alcuni progetti in Libia, spiega la Farnesina «Paese il cui sistema bancario mantiene una serie di limitazioni che rendono necessari, per chi vi ...leggo

Farnesina: tre cooperanti italiani del Cesvi fermati in Tunisia: Roma, 4 marzo 2024 - La Farnesina segnala che tre cooperanti italiani, impegnati in attività di cooperazione per l'OSC CESVI in Tunisia, sono stati posti in stato di fermo nei giorni scorsi, insieme ...quotidiano