F1 | solo il caso Horner può destabilizzare la Red Bull? Verstappen super confermato ma…

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nel primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1 si era in attesa di capire quale fosse il vantaggio di Max-Redrispetto alla concorrenza. Se nelle qualifiche di Sakhir il pathos non era mancato per la conquista della pole-position comunque andata a Max, in gara laiorità del pacchetto citato è stata netta e incontrovertibile. Una conferma di quanto si temeva anche perché, in una situazione come quella attuale nel Circus, pensare di recuperare un gap così ampio nei confronti della scuderia di Milton Keynes senza grandi cambiamenti tecnici e con alcune limitazioni legate anche al Budget Cap rischia di concludere la contesa con l’olandese ancor prima che il Mondiale sia entrato in una fase avanzata. A questo punto, forse, l’unica situazione che potrebbe in qualche modoil team ...

Aurelio De Laurentiis potrebbe conferma re Francesco Calzona sulla panchina del Napoli anche per la prossima stagione, ma solo in un caso . CALCIO Napoli – ... (napolipiu)

Calzona ha ridato gioco al Napoli , ma il suo futuro dipende dai risultati: decisiva la qualificazione in Champions per la conferma. CALCIO Napoli – La ... (napolipiu)

5 mini PC con Ryzen 5 o 7 e tanta RAM: si parte da 339€ e non si superano i 399€, sono in offerta su Amazon!: Sono 5 oggi i mini PC da prendere seriamente in considerazione per il rapporto prezzo dotazione: tutti, tranne uno, vantano ben 32GB di RAM, ottimi processori e SSD veloci. I prezzi partono da soli 33 ...hwupgrade

F1, solo il caso Horner potrà destabilizzare la Red Bull Verstappen potrebbe andare via: Nel primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1 si era in attesa di capire quale fosse il vantaggio di Max Verstappen-Red Bull rispetto alla concorrenza. Se nelle qualifiche di Sakhir il pathos non era ...oasport

I ladri non si fermano più, altri cinque furti: è allarme. Rubata anche una pistola: «Abbiamo rimesso tutto in ordine, c'era il caos tra cassetti rovesciati per terra, vestiti, effetti personali - racconta il proprietario della casa -. Lo scasso in realtà era poca cosa, solo una ...ilmessaggero