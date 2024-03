F1 | prove libere GP Arabia Saudita 2024 | programma | date | orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) La Formula 1 sbarca a Jeddah, in, per il secondo round della stagione. Anche questo weekend, come quello del Gran Premio del Bahrain, sarà un fine settimana eccezionale, con la gara prevista per sabato 9 marzo. Si scenderà dunque in pista per la prima volta il giovedì 7 marzo per le prime due sessioni di. La prima finestra si svolgerà dalle 14.30 italiane, seguita poi dalle2, alle ore 18.00. La terza e ultima sessione andrà in scena venerdì 8 marzo alle 14.30. Tutte e tre le sessioni saranno visibili insu Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go, oltreché disponibile su NOW. In alternativa, Sportface.it vi fornirà latestuale. SportFace.