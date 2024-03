F1-MotoGP-SBK | futuro sotto lo stesso padrone | c’è la trattativa?

(Di lunedì 4 marzo 2024) Massima attenzione ai clamorosi scenari in vista del prossimo. E se il trio F1--SBK diventasse un solo organismo in mano a un solo soggetto? L’ipotesi, peregrina fino a pochissimi anni fa, sembra prendere sempre più piede diventando una possibilità concreta: Liberty Media, società che detiene i diritti del Circus più famoso e importante delle quattro ruote, sarebbe fortemente interessata ad allungare le mani su Motomondiale e Superbike, detenute da Dorna, le categorie più seguite delle due ruote. Uno scenario che Carmelo Ezpeleta non ha smentito. Anzi. F1--SBK tutteil controllo di Liberty Media? Parola a Carmelo Ezpeleta: “Noi siamo sempre in vendita…” (Credit foto – Motorsport Republic +)“Attualmente un buon 20% della Dorna appartiene ai suoi dipendenti e io ne ho la maggioranza – aveva ...

Da Iannone a Hailwood, quando il ritorno in sella è da fuoriclasse: Pilota di talento e gran cuore, Iannone ha corso in 125 (2005-2009, 3 vittorie), poi in Moto2 (2010-2012, 8 vittorie) e in MotoGP (2013- 2019 con Ducati ... vincitore degli ultimi due mondiali SBK. E’ ...gazzetta

SBK, Nava: “Bautista Se applicassero la regola in MotoGP dovrebbero zavorrare tutta la griglia”: SBK: “Purtroppo il discorso della zavorra non è matematico o scientifico, ma si tratta di fiducia. Conosco Alvaro e secondo me non pensa al ritiro, ma a continuare nel 2025” ...gpone

SBK, la Ducati sogna in grande: Bulega eguaglia un mito italiano: La Ducati vuole vincere il Mondiale di SBK e con Nicolò Bulega sogna in grande con un risultato in Australia davvero favoloso.allaguida