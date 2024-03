F1 | Max Verstappen | “Andata anche meglio del previsto”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tutto è ricominciato esattamente come tutto si era concluso. Sarà pure un nuovo anno, ma la leadership della Formula 1, in questo primo gran premio del Bahrain, è rimasta saldamente in mano della Red Bull e nello specifico di Max. Il pilota ha dominato la gara dall’inizio alla fine e ha chiuso con un margine veramente ampio persino sul compagno di squadra Sergio Perez. La dimostrazione perfetta del fatto che sì, è vero, che la Red Bull ha costruito una macchina perfetta, ma vasaputa guidare e questo l’olandese lo fa alla grande. Al termine della gara è poi intervenuto in conferenza stampa e ha commentato così il primo successo della stagione. Max: “E’del” (Credit foto – pagina Facebook Oracle Red Bull ...