F1 | GP Arabia Saudita 2024 | programma | orari | tv | streaming Si comincia di giovedì | gara ancora di sabato!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Archiviati i test invernali ed il GP inaugurale in Bahrain, la Formula Uno si appresta a trasferirsi in quel di Jeddah per il secondo atto del primo back-to-back della nuova stagione. Dal 7 al 9 marzo il calendario propone infatti la tre-giorni del Gran Premio dell’, secondo appuntamento del campionato che vedrà lo svolgimento dellaalper evitare la concomitanza con l’inizio del Ramadan (la sera di domenica 10 marzo). Dopo aver verificato i valori in campo attuali sulla pista di Sakhir, sarà molto interessante capire il rendimento delle macchine su un tracciato cittadino estremo come il Jeddah Corniche Circuit. Red Bull resta ovviamente il punto di riferimento con Max Verstappen favorito principale, mentre Ferrari proverà ad avvicinarsi alle prestazioni dell’olandese ...