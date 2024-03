F1 | GP Arabia Saudita 2024 | programma | date | orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) La prossima gara della stagionedi Formula 1 si correrà a Jeddah, in. Come per il Gran Premio del Bahrain, l’appuntamento prevede la gara inper la giornata di sabato, in rispetto del Ramadan. Si scenderà dunque in pista per la prima volta il giovedì, con le prove libere 1 previste per le 14.30 italiane. Successivamente, alle 18.00, andrà in scena la seconda sessione. Nel primo pomeriggio del venerdì, alle 14.30, sarà tempo per le prove libere 3, seguite dalle qualifiche delle 18.00. Il Gran Premio avrà inizio alle 18.00 italiane di sabato. L’intero weekend sarà visibile sul canale 207 di Sky, Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go, oltreché su Sky Sport Uno. Anche gli abbonati NOW avranno la possibilità di vedere la gara in, mentre più tardi verrà ...