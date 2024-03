F1 e MotoGP | i ‘Cattivi’ si vestono di rosso! Hamilton e Marquez in Ferrari e Ducati dopo esserne stati antagonisti per anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Se guardassimo al mondo dei motori dal punto di vista dell’appassionato medio italiano, chi sarebbero i principali “nemici pubblici” dei tempi più recenti? Senza dubbio Lewisin Formula Uno e Marcin. Agli occhi del pubblico generalista italico, Il britco e lo spagnolo hanno ricoperto per oltre un decennio il ruolo di. L’inglese ha cominciato a scornarsi con lasin dalla stagione d’esordio e, a conti fatti, ha sbarrato la strada per ben tre volte al conseguimento del titolo da parte della Scuderia di Maranello (nel 2008, nel 2017 e nel 2018). Sull’iberico si potrebbe scrivere un libro, a partire dalla rivalità con Valentino Rossi, passando per i Mondiali vinti davanti ad Andrea Dovizioso, concludendo per le continue provocazioni a ...