Eurovision 2024 | Israele cambierà il testo di October Rain | canzone sulla guerra

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 4 marzo 2024) La tv nazionale israeliana, Kan, ha accettato di far modificare ildi, una delle due canzoni in lizza per partecipare all’di maggio in Svezia, per evitare una squalifica; secondo il regolamento, infatti, le canzoni ammesse al concorso canoro non possono contenere messaggi politici di alcun tipo. La versione originale del brano, interpretato dall’artista isrealo-russa Eden Golan, presenta invece il verso seguente: “Erano bravi bambini, nessuno escluso / Non è vero che i bambini non piangono / Ora dopo ora / Fiori / La vita non è un gioco per codardi” La cantante Eden GolanNel folklore israeliano i fiori richiamano le vittime di; il presidente israeliano Herzog ha spinto quindi i dirigenti Kan a “riadattare i testi, senza ledere la libertà ...