Europee, Fce aderisce a Stati Uniti d'Europa: (Adnkronos) - La Federazione civici europei (Fce), fondata da Mezzogiorno Federato, Alleanza Civica del Centro e Alleanza Civica del Nord, annuncia la sua adesione alla strategia degli Stati Uniti ...reggiotv

L'infortunio di Berardi cambia le carte in tavola per l'Europeo: La rottura del tendine d'Achille ha costretto Berardi a dire addio al prossimo Europeo, lasciando un vuoto nella rosa del CT Luciano Spalletti. Il ritorno in campo e l'infortunio Berardi, al rientro ...informazione

Obesità infantile. Nel mondo 37 mln di bambini sotto i 5 anni colpiti da sovrappeso. Italia al 4° posto nell’Unione europea. I dati Unicef: Obesità infantile. Nel mondo 37 mln di bambini sotto i 5 anni colpiti da sovrappeso. Italia al 4° posto nell’Unione europea. I dati Unicef In italia la percentuale è intorno al 36% per le femmine e al ...informazione