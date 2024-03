Euro 2024 | tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Notizia fresca giunta in redazione:si avvicina rapidamente, con la 17a edizione del torneo che si svolgerà in Germania. Nel corso dei prossimi mesi, QuattroQuattroDue ti porterà le ultime novità dalla competizione, come riportiamo in diretta dal Campionatopeo. Questa è la tua pagina di riferimento per trovare rapporti, analisi, informazioni e molto, molto altro, mentre l’Inghilterra cerca di porre fine alla propria papera in questo torneo e fare un passo avanti rispetto a tre anni fa, mentre la Scozia fa un gradito ritorno nella competizione per qualificarsi per glisuccessivi. Eccociò che devisul Campionatopeo di quest’estate: aggiungi questa pagina ai preferiti, poiché verrà aggiornata nei prossimi mesi con tutte le ultime ...