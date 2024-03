(Di lunedì 4 marzo 2024) Dopo una carriera nel mondo della ginnastica artistica, la giovane di Mezzago è oggi la portacolori del Cus Bergamo Nuoto. Tra allenamenti e gare sogna di partecipare alla Coppa del Mondo, in programma ad ottobre in Brasile

Ester Barbagallo, un tuffo dalle grandi altezze per vincere la paura: L a paura non è altro che una forma di difesa del nostro cervello, destinata a evitarci di cadere in pericoli. Nel corso del tempo, l’uomo ha saputo trasformare gli ostacoli in opportunità, ma non sem ...ecodibergamo

“Lolita Lobosco 3”: le trame del primo episodio: “Le indagini di Lolita Lobosco”, è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, liberamente tratta dai romanzi di ...sorrisi

Uccide zia per eredità: gip,'strategia palesemente predatoria': Lo scrive il gip di Catania, Sebastiano Di Giacomo Barbagallo, nel provvedimento con cui, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Michela Maresca, vistata dall'aggiunto Sebastiano Ardita, ...giornaledibrescia