Esonero Pioli | solo un miracolo può salvarlo? La situazione

(Di lunedì 4 marzo 2024), il Milan è chiaro col tecnico: ha una sola strada per salvare la panchina e continuare per un altro anno La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata a parlare del futuro di Stefano, allenatore del Milan, mettendo di mezzo anche la questione. Nonostante ciò tutto dipenderà dal percorso europeo del Diavolo. Secondo quanto si apprende, infatti, asarebbe rimasta soltanto la vittoria in Europa League per guadagnarsi la conferma per l’ultimo anno di contratto, oltre ovviamente a un piazzamento Champions imprescindibile.