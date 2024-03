Esine | incidente tra auto e camion sulla Statale 42 del Tonale e della Mendola | morto un uomo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 –mortale42, la strada del, attorno alle 12.30 di oggi, lunedì 4 marzo. A perdere la vita è stato unche alla guidasuaè andato a impattare contro un, che scendeva dalla valle in direzione del lago d’Iseo e la vettura che procedeva in senso inverso. Dalle prime ricostruzioni degli agentiStradale intervenuti sul posto, nell’sarebbe coinvolto anche un terzo veicolo. Da chairire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto. La42 è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi, purtroppo rivelatisi ...