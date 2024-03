ESCLUSIVA IN ? Leysen e l’interesse dell’Inter | l’agente chiarisce!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tobeè il nome nuovo per la porta. La redazione di Inter-News.it ha raggiunto la sua agenzia, la Profi-Management, che ha dato aggiornamenti sul futuro del portiere classe 2002. LA SITUAZIONE ? Tobe, portiere classe 2002 dell’OH Leuven, è il nome nuovo per la porta. Il giovane portiere belga è finito nel mirino dei dirigenti nerazzurri, che potrebbe acquistare un nuovo estremo difensore in estate, che possa fare da vice a Yann Sommer. La redazione di Inter-News.it ha contatto l’agenzia che cura gli interessi di, la Profi-Management. L’agenzia non si è sbilanciata sull’eventuale trattativa tra la Beneamata e l’OH Leuven, proprietaria del cartellino del giocatore, ma ha tenuto a confermare: «Tra Inter e OH Leuven contatti? Al momento non sono posso dire nulla, ...