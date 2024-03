ESCLUSIVA – Chiara Benini Floriani | “Olimpiadi un sogno realizzato | ora voglio dire la mia”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) “Partecipare alleè unche si realizza, da quando sono bambina l’obiettivo è stato quello. Orala mia”.ha le idee ben chiare e non si pone limiti in vista dell’esordio olimpico a Parigi 2024. La velista, classe ILCA-6, ha ricevuto la certezza della convocazione a inizio anno. “La notizia è arrivata in anticipo relativamente ad altre classi, ma dopo il Mondiale di gennaio ero nettamente avanti rispetto alle altre in termini di punti. Me l’aspettavo, era nell’aria, ma sentirselofa sempre un grande effetto”, ha commentato in un’intervistaa Sportface.it. I primi passi in questo mondo,li ha mossi nella ‘sua’ Riva di Garda. ...