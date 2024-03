Esausta per gli impegni. La regina Camilla si prende una pausa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ben tredici appuntamenti ufficiali tutti di fila. Troppi per sua Maestà la(nella foto) descritta come ‘’, che si è presa una settimana di vacanza per aver sostenuto da varie settimane tutti glireali da sola, sopperendo alla convalescenza di re Carlo III, in cura per un tumore. Laconsorte, 76 anni, ha presenziato da sola o in veste di capo della famiglia a tutti e gli appuntamenti, guidando, fra l’altro, la Royal Family britannica al funerale di re Costantino di Grecia, padrino di Carlo deceduto in gennaio, dal quale si è sfilato all’ultimo anche l’erede al trono William per motivi "personali" non precisati. Ora l’agenda di– la cui resistenza è sembrata preoccupare osservatori e media – è sgombra, almeno fino al Commonwealth Day, che si ...