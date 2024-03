Ermal Meta | il nuovo singolo è ‘L’unico pericolo’ Dal 13 luglio il tour

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dopo Male più non fare insieme a Jake La Furia,porta in radio e sulle piattaforme digitali ilL'unico pericolo (Columbia Records/Sony Music). Il brano, già in pre-save e pre-add, è disponibile da venerdì 8 marzo e anticipa il prossimo album di inediti del cantautore atteso per la primavera 2024. Cover da Ufficio Stampa Al centro del testo, una riflessione sulla condizione di fragilità in cui ci si trova mettendosi completamente nelle mani dell'altra persona. "La devozione nei confronti di qualcuno porta con sé un pericolo, forse l'unico. E bisogna fidarsi davvero di chi ha l'interruttore del tuo cuore nella sua mano. A volte si tratta solo di fortuna", così l'artista a proposito della traccia.