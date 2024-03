Entusiasmo in casa Giugliano dopo il successo a Crotone “Mercoledì con la Turris tutti allo stadio”

(Di lunedì 4 marzo 2024) La super rimontaScida di, da 2-0 a 2-3, ha accesso ulteriormente l’in. Con l’arrivo di mister Valerio Bertotto in panchina la squadra gioca, segna, si diverte e fa divertire il pubblico. Un gruppo dotato di grande tecnica e carattere che ha rilanciato le ambizioni play off: al momento L'articolo Teleclubitalia.

Era difficile pensare che due sconfitte avessero ammazzato la Fermana . sono bastati 90 secondi contro la Recanatese per rimettere in piedi un qualcosa che ... (ilrestodelcarlino)

Martina Strazzer mostra la casa nuova: è un attico a due piani con enorme terrazzo: Ha poi mostrato i lavori all'interno del cantiere, facendo una sorta di home tour e ironizzando sul fatto che, per il momento, serva molta immaginazione per vederci una casa! In effetti è tutto in ...fanpage

Pecco Bagnaia rinnova con la Ducati fino al 2026: una storia d'amore che continua: La notizia del prolungamento del contratto è stata accolta con Entusiasmo dai fan di Bagnaia e dagli appassionati ... continuando così la sua "storia d'amore" con la casa di Borgo Panigale.viverepesaro

Raspadori in mixed: "Calzona ci ha liberato la mente! Obiettivo La Champions": Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, dopo la vittoria contro la Juventus è intervenuto in mixed zone: "P enso che sia un gol che ci dà Entusiasmo. In casa quest'anno abbiamo avuto difficoltà a fa ...tuttonapoli