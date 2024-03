Emergenza peste suina | Contenere i cinghiali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) La riunione tecnico-operativa di sabato a Pontremoli, determinata dall’incalzare dellaafricana arrivata in territorio parmense, ha suscitato proteste di agricoltori e allevatori che avrebbero desiderato essere presenti per rappresentare il disagio che, da anni, la categoria sopporta a causa del proliferare dei, distruggitori finora delle produzioni agricole e ora veicolo di propagazione del virus della Psa. Il virus è inattivo nei confronti dell’uomo ma letale per i suidi: maiali domestici eselvatici, se infettati, muoiono. Nelle zone colpite, inoltre, scattano provvedimenti che prevedono l’abbattimento di tutti i maiali negli allevamenti del circondario; viene proibito il pascolo degli animali e la frequentazione dei boschi, a qualsiasi titolo. A farsi carico della protesta del ...