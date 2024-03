Elezioni Sardegna | concluso lo scrutinio delle sezioni mancanti | “Divario tra Truzzu e Todde di 1600 voti”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Si èlo19che non avevano completato in tempo lo spoglioschederegionali di domenica 25 febbraio in. In base ai dati ufficiosi iltra Alessandrae Paolosi sarebbe ridotto a circa 1.600. Un distacco non sufficiente per un ribaltone, continuano ad assicurare dal campo largo, dopo che la stessa governatrice in pectore già ieri aveva parlato di “una forchetta tra i 1.400 e i 1.600in più”, dicendosi serana. Nel centrodestra nessuno per ora si sbilancia: la coalizione aspetta l’ufficialità per valutare il da farsi ed eventuali ricorsi al Tar. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.