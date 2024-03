Giorgia Meloni avrebbe voluto annunciare subito anche la data del rientro ufficiale di Chico Forti in Italia ma alla Casa Bianca hanno fatto sapere che non ... (ilgiornaleditalia)

Elezioni Europee 2024: quando si vota e come funziona la legge elettorale (aggiornamento 4 MARZO): Ultime notizie Elezioni Europee 2024: quando si vota e come funziona la legge elettorale (aggiornamento 4 Marzo) Elezioni Europee 2024: quando si vota e come funziona la legge elettorale. Si tratta ...termometropolitico

Sicilia, Europee: De Luca va da solo: Sabato a Taormina si è tenuta l’assemblea nazionale di Sud chiama Nord, durante quell’assemblea hanno scelto di scendere in campo per le Europee con il propio simbolo che includa anche altre forze ...tp24

Roberto Vannacci sogna un suo partito: "Bello, come una legione. Io icona gay Ho altri gusti": Nello studio di Zona Bianca Vannacci non scioglie la riserva sulla sua candidatura alle Elezioni Europee. Non esclude non solo di candidarsi con la Lega, dice di valutare anche di fondare un 'partito ...today