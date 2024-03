Ecco quando | e quanto | calerà la rata del mutuo | fino a 100 euro in meno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Milano, 4 marzo 2024 – Il 2024 sarà l’anno del calo delle rate dei mutui a tasso variabile. E’appare ormai certo a molti analisti. La Bce e il tassi “Giovedì, in particolare, si terrà la riunione della Bce e sebbene la maggior parte degli analisti non si aspetti un taglio dei tassi, sarà importante vedere quali segnali lancerà al mercato Christine Lagarde”, spiegano gli analisti di Facile.it, sito specializzato nella comparazione delle offerte sul mercato. I futures e l’Euribor Sempre da Facile.it hanno analizzato i futures sugli Euribor – che rappresentano le aspettative di mercato sul tasso indice per stabilire il tasso dei mutui – scoprendo che le rate potrebbero iniziare a diminuire tra maggio e giugno, ma il calo sarà modesto, compreso tra i 14 e i 22circa per unvariabile medio. “L’Euribor spesso tende ad ...