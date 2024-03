Eccellenza Osimana – Montefano sul neutro di Filottrano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Probabile la diretta televisa, ancora da ufficializzare. La partita si giocherà mercoledì 6 marzo inizio ore 15 VALLESINA, 4 marzo 2024 – E’ ufficiale. Il recupero della garasi giocherà al San Giobbe dimercoledì 6 marzo alle ore 15. La gara, come da ordinanza, si giocherà a porte chiuse. Il club osimano, sul proprio sito, scrive: “Invitiamo tutti i tifosi a non recarsi nei pressi dello stadio. Inviamo le nostre più sincere scuse alla societàe a tutti i suoi tesserati per i disagi occorsi a seguito della ricerca di un campo da gioco ed al conseguente spostamento della gara in un giorno feriale”. La società dei ‘senza testa’ si sta adoperando per trasmettere in diretta la partita tramite un canale televisivo. L'articolo proviene da Lo sport della Vallesina.

