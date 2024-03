“È sempre mezzogiorno imbarazzante” | Antonella Clerici e il suo programma massacrati così

Clerici e Biagiarelli (Social E' Sempre Mezzogiorno ) C’è qualcosa che non torna. Al settimanale Chi, Antonella Clerici parla per la prima volta di Lorenzo ... (davidemaggio)

Le mimose colorano la settimana di “È sempre mezzogiorno!” su Rai 1: I primi segni di primavera già si scorgono nel bosco che fa da sfondo alla cucina di “È sempre mezzogiorno!”, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1 È iniziato “marzo pazzerello” e i ...corrierenazionale

Antonella Clerici sbugiardata, la agghiacciante verità è emersa: "Fanno finta che queste atrocità non ci siano": Non si aspettava che l’ufficialità alla notizia dell’uscita definitiva di scena di Biagiarelli dal programma di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno. Dopo alcune… Leggi ...informazione

É sempre mezzogiorno: Daniele Persegani manda in tilt la Clerici | Tutti con l’acquolina in bocca: Antonella Clerici letteralmente in tilt a È sempre mezzogiorno per la ricetta proposta da Daniele Persegani. Sono tutti con l’acquolina in bocca. Con il suo È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ...newscinema