È questa la via più lunga d’Italia | la riconosci? Ben 27 km di estensione | Dove si trova

(Di lunedì 4 marzo 2024) Alla scoperta della strada più: l’arteria urbana sia Roma e collega tre importanti centri urbani della Città Eterna. Porta Ardeatina sulla via Cristoforo Colombo (credits Wikipedia) – Ilcorrieredellacitta.comTra i numerosi record da attribuire all’Italia, e soprattutto Roma, troviamo anche quello della strada piùdel Paese. L’arteria è un importante raccordo stradale tra il Litorale Romano e l’area del Centro Storico capitolino: non solo collega il X Municipio con il l’area del I, ma soprattutto fa da importante passaggio a svariati quartieri che sorgono tra il quadrante Sud ed Est dell’immensa Città Eterna. La via piùsia Romastrada è la via Cristoforo Colombo, la famosa arteria urbana che ...

Sta sera alle 20.45 l’Atalanta Under 23 è di scena nel posticipo, per il Monday night, ospite del coriaceo Legnago Salus, allo stadio Mario Sandrini, ... (ilgiorno)

Mancano pochi giorni alla scadenza del termine di presentazione delle domande per Quota 41 precoci. Cosa fare per andare in Pensione con tale strumento? Quota ... (informazioneoggi)

I nodi del commercio, i negozianti: «Il problema maggiore è riuscire a raggiungere il centro»: In via San Fermo in soli cento metri la via cambia volto e ne ... lavorano bene perché a livello di parcheggi è un’altra realtà – spiegano –. In questa zona i clienti si lamentano che non possono ...ilgazzettino

Bonelli alza ancora l’asticella: "Stiamo crescendo sempre di più": Con una grande, solida convinzione: "La rassegna viaggia nella luce che Lucio ha proiettato nella sua vita". Il leitmotiv di quest’anno riprende il disco ‘Viaggi Organizzati’. "Dalla era un artista ...ilrestodelcarlino

Via King cambia volto, partono i lavori per il nuovo polo commerciale: LORETO. L’area vicino alla Motorizzazione ospiterà un supermercato, servizi e un parcheggio da 200 posti Rivoluzione viabilità. «Tutto pronto nel 2025». Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. S ...ecodibergamo