È morta l’ex brigatista Barbara Balzerani | partecipò all’agguato di via Fani e al sequestro di Aldo Moro

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 4 marzo 2024) Èalall’età di 75 anni: a dare la notizia del decesso è stata Silvia De Bernardinis, ricercatrice e autrice di alcuni volumi sulle Br.terrorista, mai pentita, da tempo era malata e costretta a letto nel suo appartamento alla Garbatella, a Roma, dove viveva insieme al suo compagno Marcello. Nata a Colleferro nel 1949, si era trasferita a Roma per studiare Filosofia. Nella Capitale inizia a frequentare gli ambienti della sinistra extraparlamentare militando in Potere operaio. Nel 1975 aderì alle Brigate Rosse per entrare in clandestinità nel ...