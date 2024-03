È morta l’ex Br Barbara Balzerani

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 4 marzo 2024)terrorista ed appartenente alle Brigate rosse,, ènel primo pomeriggio di oggi a Roma. Senza essersi mai dissociata dalla lotta armata, dal 2011 era tornata definitivamente in libertà. Èoggi a Roma all’età di 75 anniterrorista ed appartenente alle Brigate rosse,Nata a Colleferro nel 1949,nel 1975 aderì alle Br: non si pentì né si dissociò mai ma dichiarò un profondo rammarico “per quanti furono colpiti” dai terroristi.prese parte a numerosi omicidi delle Brigate rosse e all’agguato di via Fani del 16 marzo 1978 durante il quale fu sequestrato Aldo Moro e annientata la sua scorsa. Nel 1981 partecipò al sequestro ...