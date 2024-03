È morta Barbara Balzerani | la brigatista che sequestrò Moro

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nella notte di martedì, è, una delle figure di spicco delle Brigate Rosse e tra i protagonisti del rapimento e omicidio di Aldo, è venuta a mancare all’età di 75 anni a Roma. Nata a Colleferro nel 1949, si trasferì a Roma nel 1969 per studiare Filosofia. Entrata appena 26enne nelle Br, occupò insieme al compagno di allora, Mario Moretti, la base operativa di via Gradoli. Partecipò anche all’omicidio di Girolamo Minervini. La cosiddetta “primula rossa” delle Br, dal 1977 in clandestinità, nome di battaglia “Sara”, è stata una delle ultime figure di spicco del terrorismo italiano a essere catturata, nel 1985, dopo il periodo più cupo e sanguinoso delle Brigate Rosse. Dirigente della colonna romana dei terroristi, nonostante le tragedie e le sconfitte, non si è mai dissociata o pentita delle ...