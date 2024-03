È diventato difficile credere al crollo del Bologna

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 4 marzo 2024) C’è stato un momento, un paio di mesi fa, in cui ilera in difficoltà. Dopo aver battuto l’Atalanta in campionato, al termine della prima fiammata di rendimento della squadra di Thiago Motta, i rossoblù erano crollati 3-0 contro l’Udinese. Una sconfitta allarmante, in cui la squadra di Cioffi aveva esposto i limiti dell’aggressività delfacendola a pezzi in transizione. A quel terribile 0-3 aveva fatto seguito la frustrante eliminazione in Coppa Italia contro la Fiorentina, e poi un pareggio e una sconfitta contro due squadre reattive come Cagliari e Genoa. In quella crisi di risultati si poteva trovare un pattern. I problemi offensivi della squadra, per esempio, che contro avversari che chiudevano gli spazi nella propria metà campo faticava a trovare soluzioni. L’idea, più generale e consolidata, che in Serie A gli allenatori fanno ...