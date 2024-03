È boom del vintage. Guida all'acquisto

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nel 2017, Collin James Weber e Brandon Veloria Giordano hanno aperto un negozioin uno dei luoghi più alla buona di New York, l'East Broadway Mall, un modesto edificio nascosto sotto il Manhattan Bridge a Chinatown. Nel loro “James Veloria”, un ambiente mal illuminato al secondo piano del centro commerciale, si potevano trovare capi d'antan di leggendari brand degli anni ‘80 e ‘90 come Jean Paul Gaultier e Vivienne Westwood. E più eccentrico e colorato era il pezzo, meglio era. I due all'inizio non avevano grandi ambizioni. «Proviamo e vediamo cosa succede, forse un po' di gente arriverà», diceva Giordano. Per qualche anno, si sono affidati al passaparola e, ricorda Weber, praticamente conoscevano quasi tutti i clienti. Poi un giorno, nell'estate del 2020, ecco snodarsi di fronte al negozio una lunga coda. «Ricordo di essere entrato e di aver pensato: "Ma che ...