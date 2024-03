E’ attivo da oggi il canale Whatsapp del Comune di Anghiari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Arezzo, 4 marzo 2024 – . Il servizio di messaggistica istantaneo si aggiunge così agli altri canali già in uso per le comunicazioni ufficiali.? Questo il link: https://.com/channel/0029VaQY4ylKLaHgcJ4yOf0J ?Il” verrà utilizzato con periodicità per informazioni utili ai cittadini: aggiornamenti sulla viabilità, pubblica sicurezza e allerta meteo, variazioni orari uffici comunali, promemoria per le scadenze, eventi in agenda. ?“Il nuovo– commenta Tommaso , consigliere trasformazione digitale, sport e politiche giovanili - ci consente di ampliare ulteriormente le possibilità di contatto diretto con la cittadinanza.la quotidianità di ognuno di noi è sempre più frenetica e pensiamo che per gli utenti possa essere più comodo e soprattutto ...