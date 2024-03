d’Urso all’uscita di Domenica In fa una promessa ai fan sul suo ritorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Mara Venier ieri aIn ha ospitato Barbaraper il suo atteso comeback televisivo a nove mesi dall’addio a Mediaset. Carmelita ha ammesso di dover ancora elaborare il ‘lutto’ e di sentire la mancanza del suo pubblico, che però non smette mai di seguirla. Decine di fan di Barbara infatti ieri si sono appostati fuori dagli studi Rai per poter salutare la conduttrice. Lasi è fermata e dei ragazzi le hanno chiesto: “Quando torni? Torna in tv ti prego ci manchi tanto. Promettici che tornerai in televisione“. La presentatrice ha rassicurato i fan promettendo che tornerà: “Tranquilli, torno, torno“. Dopo l’ospitata da Mara e le indiscrezioni su un programma ispirato a Carramba Che Sorpresa, viene da pensare che Carmelita possa davvero ritornare in Rai.sul suo arrivo in Rai negli anni 70: “Qui ...

