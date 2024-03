D' Urso a Venier | La Rai è casa mia | cosa bolle in pentola

(Di lunedì 4 marzo 2024) Sembra allungarsi sempre di più il numero dei personaggi Mediaset che abbandonano lacca di Cologno Monzese e si trasferiscono alla Rai. I nomi più celebri sono quelli di Pippo Baudo e Raffaella Carrà che, negli anni Ottanta, furono protagonisti di un doppio passaggio: Rai-Mediaset-Rai. Infatti, dopo essere passati dall'azienda pubblica a quella commerciale fecero ritorno in gran fretta allamadre dove furono protagonisti di grandi successi televisivi. Le loro trasmissioni Mediaset non avevano avuto il medesimo riscontro di pubblico. Recentemente è stata la volta di Alessia Marcuzzi che, dopo aver trascorso 25 anni tra le braccia del gran biscione, è arrivata a viale Mazzini con risultati di audience non proprio brillanti. A seguire la Marcuzzi ecco Pierino Chiambretti che dopo 15 anni di Mediaset, a maggio torna in Rai sulla terza rete. E, ...

