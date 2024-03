Due incidenti sull’A8 Cinque giovani feriti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Duenella notte tra sabato e domenica,, tutti, non gravi. Il primo incidente poco prima di mezzanotte all’altezza dello svincolo di Azzate-Buguggiate, soccorsi un giovane di 29 anni e una ragazza di 25, per entrambi traumi lievi. Soccorsi di nuovo in azione intorno a mezzanotte e mezza a Varese nel tratto iniziale dell’autostrada per una vettura che si è ribaltata. A bordo due ragazze di 18 e 19 anni e un amico di 19. Per due di loro accertamenti in Pronto soccorso. R.F.