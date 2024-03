Ds Napoli spunta D’Amico | De Laurentiis lavora su tre nomi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 4 marzo 2024) Deè al lavoro per scegliere il nuovo ds del: piacciono i profili di Tonydell’Atalanta e Igli Tare ex Lazio. CALCIO– Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, in casaè entrata nel vivo la ricerca del possibile nuovo direttore sportivo che prenderà il posto di Meluso. Il presidente Aurelio Desta valutando diversi profili per programmare il futuro. Uno deicaldi è quello di Tony, attuale ds dell’Atalanta, che in questi anni a Bergamo ha dimostrato ottime capacità. Deapprezza le qualità di, rivelatesi anche ai tempi del Verona. Piace anche Igli Tare, che lascerà la Lazio a fine stagione: il presidente azzurro stima la sua figura, ...