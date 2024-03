Dovete rinviare gli speciali Abruzzo | con chi se la prende Salvini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Matteo, battuta al veleno in diretta tv. Commentando la vittoria di Todde in Sardegna nella puntata di "Tagadà" del 4 marzo, il vicepremier fa una previsione sul risultato elettorale innon ha dubbi: questa volta vincerà il candidato del centrodestra. E il ministro dei Trasporti non rinuncia a una frecciatina velenosa nei confonti di La7. "In Sardegna ha vinto la Todde - ha dettoai microfoni di Tiziana Panella - quindi io lavorerò con lei. Se bisogna collegare la ferrovia di Nuoro con la rete ferroviaria nazionale lo faremo perché io faccio il ministro dei cittadini. Il sindaco di Alessandria è del Pd ma se serve un ponte, una ferrovia o una strada ad Alessandria si fa. Quanto all', lì si vince. Dovretegli altri ...