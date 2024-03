Dossieraggio | l' inchiesta di Perugia accende lo scontro politico

(Di lunedì 4 marzo 2024)lol'della Procura disul monitoraggio abusivo di archivi informatici riservati di centinaia di soggetti, tra cui diversi esponenti politici (ministri compresi) personaggi dello spettacolo e dello sport. Sono un quindicina gli indagati da parte della procura guidata da Raffaele Cantone: tra loro il tenente della guardia di finanza Pasquale Striano, in servizio presso la Procura nazionale antimafia, presunto autore di circa 800 accessi abusivi, molti su figure vicine al centrodestra e Antonio Laudati, già sostituto alla Procura nazionale antimafia. Tra gli indagati tre giornalisti del quotidiano «Il Domani». L'nasce da un esposto presentato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla procura di Roma dopo un articolo pubblicato dal ...

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Ovviamente la magistratura vada fino in fondo, accessi abusivi non sono accettabili. Dunque si faccia luce su questa vicenda, ma ...

