Dossieraggio | la Procura di Roma indaga su Gabriele Gravina

C’è voluto tempo e ha richiesto tanta pazienza, ma alla fine la verità sostenuta sin dal primo istante dal governo – e dalla Lega e Matteo Salvini in ... (secoloditalia)

"Dopo settimane di fango e insinuazioni, emerge che il famoso video che immortalava un giudice di Catania in piazza con l'estrema sinistra contro Matteo ... (liberoquotidiano)

Non era frutto di “ dossieraggio ” il video che ritraeva la giudice Iolanda Apostolico partecipare attivamente a una manifestazione contro i decreti sicurezza ... (open.online)

Dossieraggio, scoppia il caso politico. Salvini furibondo: Prosegue l'inchiesta aperta della Procura di Perugia, che riguanda appunto l'accesso illecito e la consultazione costante delle banche dati, contenenti informazioni sensibili di numerose personalità e ...tg.la7

Dossieraggio, SCONTRO: “Sul Dossieraggio illegale la Commissione Antimafia svolgerà ... In questa inchiesta “io non vedo nessun danneggiato, se ad ora la Procura dice che non ci sono dossieraggi, chi dovrebbero essere i ...9colonne

Politici e vip spiati, l'inchiesta arriva a Roma: aperto un fascicolo su Gravina sui diritti tv della Lega Pro: L'inchiesta di Perugia sul Dossieraggio su politici, vip e vertici del mondo dello sport arriva a Roma. La Procura capitolina ha aperto un'indagine, affidata al Procuratore aggiunto ...ilmessaggero