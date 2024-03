Dossieraggio | giornalisti indagati | Villone a Notizie com | “Serve uno scudo per proteggere l’informazione”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 4 marzo 2024) La Procura di Perugia continua a indagare sul presuntoai danni di politici e vip. Nel mirino della magistratura è finito in primo luogo il luogotenente delle Fiamme Gialle Pasquale Striano, all’epoca dei fatti in servizio alla Procura nazionale antimafia, accusato di almeno 800 accesso ritenuti abusivi alle banche dati tributarie, antiriciclaggio e dell’antimafia, allo scopo di reperire informazioni. Gli inquirenti vogliono scoprire per cosa e per conto di chi il finanziere abbia attinto abusivamente dalle banche dati del sistema informatico. Al momento, oltre a Striano sono indagate 15 persone, tra cui il procuratore della Direzione nazionale antimafia Antonio Laudati e tredel quotidiano Il Domani, che al momento non hanno ancora ricevuto un avviso di garanzia (Nello Trocchia, Giovanni Tizian e Stefano Vergine). In queste ...