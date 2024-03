Dossier senza ricatti? La stoccata di Caracciolo | Il finanziere spiava per sport

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 4 marzo 2024), segreti violati e accessi illegali alle banche dati dello Stato. L'inchiesta della Procura di Perugia entra nel vivo: i nomi "attenzionati" dalle ricerche deldistaccato alla Procura nazionale antimafia Pasquale Striano sono centinaia tra politici, soprattutto di centrodestra, e personaggi noti di vari ambiti. Nello studio d Lilli Gruber prende la parola Lucio, direttore di Limes, che commenta l'"autodifesa" di Nello Trocchia, giornalista del Domani che risulta indagato in concorso ad accesso abusivo a banche dati insieme a due colleghi. Il cronista afferma che dalle carte non emergerebbe attività diaggio e che un giornalista non è tenuto a valutare come è stata ottenuta in origine una informazione data da una fonte.è d'accordo con molti passaggi ...