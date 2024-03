Dossier | De Benedetti difende i suoi cronisti | la libertà di stampa è un diritto Rampelli | sconcerto e indignazione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 4 marzo 2024) La Lega lo chiama lo “scandalo spioni” che non si deve insabbiare. Fratelli d’Italia, con il senatore Lucio Malan, osserva che l’abitudine di spiare il privato delle persone è tipica dei regimi totalitari. L’inchiesta di Perugia sugli accessi illegali alle notizie riservate di centinaia di personaggi – in gran parte del centrodestra – sta mettendo in subbuglio il mondo politico. E mentre le sinistre si fanno notare solo per un’eccessiva e silente prudenza, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso fa sapere che solo dopo “dopo le audizioni a Melillo e Cantone deciderò se chiederla anche io”. L’Ufficio di presidenza della commissione parlamentare antimafia, guidata dalla presidente Chiara Colosimo, ha infatti calendarizzato le audizioni del Procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, per mercoledì 6 marzo e quella del procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, ...