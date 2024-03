Doppia tegola per Xavi | rischiano di saltare la sfida con il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 4 marzo 2024)per il Barcellona di. Brutte notizie per i blaugrana in vista delladi ritorno di Champions League contro il. Il primo round tra ildi Calzona e il Barcellona di, andato in scena mercoledì 21 febbraio, ha visto le due formazioni annullarsi, chiudendo il match disputato allo stadio Diego Armando Maradona con il punteggio di 1-1, frutto dei gol di Lewandowski e Osimhen. Dopo il pari dell’andata, azzurri e blaugrana hanno rimandato le proprie chance di qualificazione ai quarti per la gara di ritorno, in programma martedì 12 marzo. Proprio in vista della tanto attesa gara contro il, il Barcellona diè andato incontro ad una pesante batosta. Nel corso delladi ...