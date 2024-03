Dopo la delusione in Eurolega si prende il derby con Varese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Milano riparte ben decisa. Almeno in campionato i biancorossi partono di slanciopraticamente un mese di stop l’Olimpia coglie il successo nellombardo controe si consola,le delusioni degli ultimi giorni, con il secondo posto conquistato vista la contemporanea sconfitta della Virtus Bologna a Sassari. I milanesi vincono per 94-63 nonostante un roster ancora in piena emergenza. Basta la partenza della gara per indirizzare subito il match con un 20-6 nei primi 6 minuti che fa subito capire la voglia di rivalsa dei padroni di casa. I biancorossi ritrovano il piacere di giocare di squadra, si passano la palla con continuità, ma, ancora di più, sono sempre in movimento risultando così immarcabili per i varesini abituati ad una fisicità minore anche in campo europeo. Il migliore in campo è Pippo ...