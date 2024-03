Dopo il mandato di cattura per Putin | perché la Corte penale non fa lo stesso con Netanyahu?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Il 17 marzo 2023 laInternazionale (CPI) ha emesso due mandati di arresto nei confronti di Vladimire di Maria Alekseevna L’vova-Belova. Le accuse sono infamanti e motivate dalla deportazione di ucraini, specialmente bambini, e di un insieme di norme volte a ‘russizzarli’. Atti commessi in pubblico e che per questo rende inutile un processo, se fossimo in una autocrazia. Ma noi occidentali siamo contro la pena di morte, le pene e gli arresti preventivi e pretendiamo che anche i peggiori assassini abbiano la possibilità di difendersi in processi pubblici. Nel caso in specie poi c’è un invaso e un invasore e quindi non possono esserci dubbi su chi sia il colpevole a prescindere da tutto quello che è accaduto prima della invasione. Da allora in Ucraina si sono compiuti crimini efferati ...