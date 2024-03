Donzelli | “Meloni negli Usa a testa alta | Conte prendeva ordini da Maduro e dai cinesi”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 4 marzo 2024) “Non posso parlare da esponente del Copasir, ma da parlamentare sono profondamente indignato da questi dossieraggi: è una roba indecente, che mina la democrazia”. A dirlo è stato Giovanni, deputato e responsabile Organizzazione di FdI, nonché membro del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che, con Csm e Commissione Antimafia, è fra gli organismi da cui il procuratore Antimafia Giovanni Melillo e il procuratore di Perugia Raffaele Cantone hanno chiesto di essere ascoltati in relazione agli accessi abusivi a diverse banche dati da parte del luogotenente della finanza Pasquale Striano, nell’ambito del caso “dossieraggio”.: “Profondamente indignato per i dossieraggi” “Non ci si può fermare ai funzionari infedeli nella Guardia di finanza o in Procura, bisogna chiarire chi sono i mandanti, a partire da chi ha pubblicato ...