Donne | ispanici e afroamericani preferivano la presidenza Trump a quella di Biden | i sondaggi affossano il Dem

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Gruppi etnici, religiosi, demografici, politici – gli arabo-americani, i musulmani, i progressisti, i giovani – non sono convinti che Joesia il candidato giusto e potrebbero far mancare il loro appoggio alle prossime elezioni presidenziali di novembre. Ciò che rende tutto più grave è che la questione non è legata alla sola guerra a Gaza. È più in generale la politica dell’amministrazione negli ultimi quattro anni a non entusiasmare, spesso a deludere. Lo raccontano una serie diNew York Times/Siena College pubblicati proprio dal quotidiano newyorkese. Uno striminzito 18% di americani ritiene che le strategie seguite dall’amministrazioneabbiano migliorato la loro vita. Il 43% pensa anzi che laabbia peggiorato le loro condizioni. Questi numeri diventano ancora più ...