Donnarumma oggi è il miglior portiere d’Europa | forse non vi siete accorti di cosa sta combinando

(Di lunedì 4 marzo 2024) Gigiosi sta disimpegnando in maniera eccezionale con il PSG. Le statistiche confermano che al momento è ilpiù decisivo d'Europa.

Sebastiano Rossi , ex estremo difensore del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni su diversi portieri dei giorni nostri (pianetamilan)

Ligue 1, 24° turno: il Monaco ferma il Psg. Crisi Nizza: ora è fuori dalla Champions: Milano, 4 marzo 2024 – Serve un Gigio Donnarumma in versione Superman per permettere al Paris Saint Germain di portare a casa almeno un punto nella sfida contro il Monaco. Il portiere ex Milan si è su ...msn

GALLIPOLI – Pari amarissimo: in extremis arriva la beffa del Bitonto: Il Gallipoli perde un’ottima occasione per guadagnare dei punti su una direttissima concorrente come il Bitonto. Al “Bianco” il Gallo viene ripreso sul finale. Il Bitonto resta a -2 dai giallorossi ...salentosport

Progresso Corzani e la speranza salvezza: Nel cruciale scontro salvezza tra Progresso e Pistoiese a Castel Maggiore, il pareggio si concretizza nel primo tempo con Marie Sainte e Corzani a segno. Il Progresso cerca la vittoria ma deve acconte ...ilrestodelcarlino