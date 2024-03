“Donald Trump è eleggibile alle primarie repubblicane” | la decisione della Corte Suprema ribalta le sentenze dei tribunali statali

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il verdetto era atteso, adesso è anche ufficiale.in Colorado e così la sua corsa per diventare il candidato del Grand Old Party che sfiderà Joe Bidenprossime Presidenziali sembra non avere altri ostacoli davanti. Mentre il tycoon continua a inanellare successi, interrotti solo dalla vittoria di Nikki Haley a Washington Dc, le speranze dell’ex rappresentante permanente all’Onu di sconfiggerlo anche graziedei giudici svaniscono di colpo. A mettere fine al dibattito è stata lafederale che, dopo il ricorso dell’ex presidente contro la sentenza del tribunale del Colorado, uno degli Stati che lo aveva considerato ...

