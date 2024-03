Dogmi e tabù Viaggio tra le parole del pensiero comodo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Sette vizi, o peccati capitali del dire. Sette fra, fissazioni, ossessioni. Totem edel contemporaneo. Da signora e signorina a mogli mariti e figli mai nati; e poi creature fantastiche e animali domestici; natura, cultura, ambiente. Possiamo dire che c’è di tutto. Sono i sette grandi temi insabbiati, almeno per metà. Le cose che non puoi dire se non sai come dire, o se non sai mettere le mani avanti. E sono solo sette dei tanti peccati che osiamo confessare. Si parte sempre dal meno grave (forse). I. Signora (o signorina) Finte vergini, finte mogli, madri scombiccherate. Quelle che nella storia han contato qualcosa, spesso, erano donne sole. Le Elisabette, le Cleopatre, le Artemisie – signore e signorine – che ci piace pensare all’opera con tanti problemi pratici o estetici. Senza troppi intoppi linguistici. Ebbene, oggi che ...